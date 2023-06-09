Третина очікують покращення в найближчі 12 місяців: українці оцінили стан економіки

Майже 60% українців спостерігають погіршення власного економічного становища протягом останніх шести місяців. Водночас третина громадян очікують на покращення вже наступного року.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг, яке відбулося 1-2 червня цього року.

Близько 58% респондентів повідомили, що відчули погіршення свого економічного становища за останні пів року. Ще в 35% опитаних воно не змінилося, і лише 6% відчули покращення.

Крім того, українці оцінили, як змінилася ситуація в економіці України протягом шести місяців. 75% респондентів заявили, що відчули погіршення, ще 14% загалом не побачили змін, а 8% помітили покращення.

Коментуючи розвиток української економіки в найближчі 12 місяців, понад третина українців висловили позитивні сподівання. Так, 35% опитаних очікують покращення, ще 28% вважають, що нічого не зміниться, а 26% – що становище в економіці погіршиться.

Крім того, 31% респондентів сподіваються, що в найближчі 12 місяців їхнє особисте економічне становище покращиться. Ще 39% вважають, що воно не зміниться, а 17% налаштовані песимістично та прогнозують погіршення.

Кращі оцінки власного економічного становища дали мешканці західних регіонів, молодші респонденти, ті, хто працює, та ті, хто знайшов нову роботу.

Соціологи також попросили респондентів оцінити низку економічних можливостей в Україні. Трохи краще вони оцінили можливість досягти успіху (41%), проте про її відсутність заявили 26% опитаних.

Також 36% українців високо оцінили можливість знайти роботу, попри війну. Ще 40% дали середню оцінку, а 23% – низьку.

Можливість мати стабільний дохід (зарплату) високо оцінили 30% респондентів, а займатися підприємництвом – 29%.

Найбільш песимістично громадяни оцінюють можливість зробити кар’єру в Україні: 33% переконані, що її немає або практично немає. Хоча 32% дали позитивну оцінку.

Соціологи з’ясували, що 41% українців, які працювали до повномасштабної війни, працюють на своїх звичних робочих місцях. Ще 14% – працюють частково, а 13% – знайшли нове місце роботи.

Попри це, третина тих, хто мав роботу до вторгнення РФ, досі не працевлаштувалися.

Краща ситуація з роботою серед чоловіків та людей середнього віку. Серед переселенців відчутно зросла кількість тих, хто зміг працевлаштуватись на нове місце: частка непрацюючих зменшилася з половини до третини.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де був відсутній український мобільний зв’язок. Соціологи опитали 1 тис. респондентів.

Під час дослідження застосовувався метод CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності не перевищує 3,1%.

Джерело : Рейтинг

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.