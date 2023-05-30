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Экономика
Юлия Соколова, редактор ленты

В МВФ улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

МВФ
Фото: Getty Images

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2023 году, отметив устойчивость украинской экономики в условиях войны.

Об этом сообщили в пресс-службе МВФ по итогам первого пересмотра четырехлетней программы для Украины.

В Фонде напомнили, что полномасштабное вторжение РФ оказало разрушительное влияние на экономику Украины. Кроме того, в течение зимы наша страна сталкивалась с сокрушительными атаками на критическую инфраструктуру.

– Несмотря на это, украинская экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость, — подчеркнул глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

По оценке Фонда, последние экономические события указывают на постепенное восстановление экономики Украины в 2023 году. Так, в І квартале значительно восстановилась экономическая активность в нашей стране благодаря быстрой стабилизации энергосистемы после атак РФ. Инфляция начала снижаться, а валютные рынки успокоились.

То, что экономика Украины “постепенно адаптируется к условиям войны”, позволило МВФ улучшить макропрогноз на текущий год.

Теперь Фонд ожидает рост ВВП Украины в 2023 году в пределах 1-3%, в то время как в конце марта этот диапазон составлял от -3% до +1%.

В МВФ, однако, предупреждают, что все еще сохраняется “чрезвычайно высокая неопределенность”, связанная с войной.

В Фонде пришли к выводу, что макроэкономическая и финансовая стабильность в Украине сохраняется “благодаря взвешенной политике, а также непрерывной и своевременной внешней поддержке”. Однако остаются и серьезные проблемы: в частности, высокий бюджетный дефицит. Из-за “дыры” в госбюджете Украина постоянно нуждается в больших финансовых средствах, которые получает за счет грантов и кредитов на льготных условиях.

В Фонде уточнили, что обеспечение основных функций государства в сложной финансовой ситуации потребует от властей Украины непростых политических компромиссов.

– Решающей будет отмена поправок к законодательству о мобилизации доходов в связи с военным положением, если это уместно, с одновременным избеганием новых мер, которые могут уменьшить налоговые поступления, — добавили в МВФ.

По словам Гэвина Грея, помимо отмены налоговых льгот, украинские власти: готовят стратегию для перехода к более гибкому обменному курсу и ослаблению валютного контроля; осуществят более глубокую оценку состояния банковского сектора; продолжат реформы по укреплению системы управления и борьбе с коррупцией.

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Основными целями в рамках новой программы МВФ Грей назвал поддержание экономической и финансовой стабильности, восстановление приемлемого уровня долга, поддержку восстановления Украины на пути в Евросоюз.

Как известно, новая программа сотрудничества с МВФ рассчитана на четыре года и имеет объем $15,6 млрд. Украина уже получила первый транш в размере $2,7 млрд.

Программа предусматривает два этапа. В рамках первого (2023-2024 гг.) запланировано внедрение надежного госбюджета, снижение инфляции и удерживание обменного курса.

На втором этапе акцент будет сделан на реформах, способствующих послевоенному восстановлению Украины и ее вступлению в ЕС.

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Источник: МВФ
Война в Украине, ВВП України, Экономика Украины, МВФ, Украина-МВФ
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