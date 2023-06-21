Нацбанк будет штрафовать банки и обменники за отказ принимать “старые” доллары

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Нацбанк штрафуватиме банки та обмінники за відмову приймати “старі” долари

долар
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами, чтобы урегулировать недоразумения при обмене “старых” и изношенных долларов.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Указано, что со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции.

А все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние “человеческого фактора” на определение степени изношенности банкноты.

В НБУ также отметили, что банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

— Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности, — говорится в сообщении.

Штрафы будут составлять:

  • к банкам — в размере до 400 тыс. грн и планируется их увеличение за существенные нарушения;
  • к небанковским финансовым учреждениям — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.
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Источник: НБУ
Валюта, НБУ
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