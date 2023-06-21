Нацбанк штрафуватиме банки та обмінники за відмову приймати “старі” долари

Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами, щоб врегулювати непорозуміння під час обміну “старих” та зношених доларів.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначено, що з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції.

А всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив “людського фактору” на визначення ступеня зношеності банкноти.

У НБУ також наголосили, що банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

– Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності, – йдеться в повідомленні.

Штрафи становитимуть:

до банків – у розмірі до 400 тис. грн і планується їх збільшення за суттєві порушення;

до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

Джерело : НБУ

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