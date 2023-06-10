Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила

В Национальном банке Украины объяснили правила обмена наличной иностранной валюты с признаками значительного повреждения или износа, а также банкнот давних годов выпуска.

Как отметили в пресс-службе НБУ, для каждого из этих случаев есть четкие требования валютного законодательства, которые должны соблюдаться финансовыми учреждениями.

• Банкноты с признаками износа или повреждения

При обмене иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения (независимо от года выпуска) клиенту могут предложить операцию инкассо.

Она предусматривает отправку поврежденных банкнот иностранному банку-корреспонденту для их обмена и получения пригодных к обращению банкнот.

Операцию инкассо могут провести, если банкноты:

разорваны или разрезаны на части;

имеют поврежденные элементы дизайна и защиты;

имеют измененный первоначальный цвет бумаги и изображений, явные типографские недостатки;

с локальными загрязнениями, пятнами, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

обожженные, прожженные, ветхие.

Операцию инкассо могут осуществлять только уполномоченные финансовые учреждения, которые имеют контракт с иностранным банком. Степень износа банкнот устанавливают центральные банки соответствующих стран: например, для американского доллара – это Федеральная резервная система США.

Комиссию за операции инкассо банки взимают согласно установленным ими тарифам. Информация об их размере должна быть размещена в доступном для клиента месте.

– Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии по операциям инкассо, — предупредили в НБУ.

В Нацбанке напомнили, что клиенты могут выбрать банк, где комиссия ниже.

Срок выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты каждый банк устанавливает самостоятельно. Выплаты возможны либо сразу же после приема банкнот от клиента, либо после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента.

• Банкноты давних годов выпуска

В Нацбанке подчеркивают, что не вводили никаких запретов на осуществление валютно-обменных операций с банкнотами давних годов выпуска. Речь идет, в частности, об обмене долларов США серии 1996 года и выпущенных еще раньше.

Поэтому финучреждениям в Украине запрещено устанавливать ограничения на номинал и год выпуска банкнот иностранной валюты.

Речь идет о банкнотах, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, то есть еще не вышли из обращения.

– Это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, которые выпускались Федеральной резервной системой с 1914 года по сей день, – уточнили в НБУ.

В случае отказа банка обменивать валюту из-за года выпуска Нацбанк готов принимать обращения от граждан для проведения проверок.

Источник : НБУ

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