В Украине ожидается новый всплеск цен на продукты питания – эксперт

В июне цены на продукты питания выросли против мая на 0,1%. Это самый низкий уровень роста с начала года, однако подорожание электроэнергии и топлива с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен.

Об этом заявил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики Юрий Лупенко.

В частности, он отметил, что в первые три месяца 2023 года уровень увеличения цен на продукты питания составлял 1,4-2,3%, в апреле — 0,3%, а в мае — 0,9%.

По словам эксперта, приостановление темпов роста потребительских цен на продукты питания произошло преимущественно за счет удешевления яиц (на 4,1% относительно мая), масла подсолнечного (2,4%), фруктов (2,2%) хлеба и хлебопродуктов (0,6%), молока и сыров (0,5%) и масла (0,1%).

В то же время сохранился рост цен на мясо и мясные продукты (на 1,9% против мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%), а на макаронные изделия уменьшение цен в мае на 0,2% изменилось ростом на 0,1% в июне. Также остановилось уменьшение цен на сахар.

— Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания дают основания ожидать их снижения в целом уже в июле. Однако подорожание электроэнергии и топлива с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства, — подытожил эксперт.

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