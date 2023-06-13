Цены на продукты будут расти: в ООН оценили последствия подрыва Каховской ГЭС
Подрыв россиянами Каховской ГЭС будет иметь влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к росту цен на продукты питания и спровоцирует проблемы с водоснабжением для сотен тысяч людей.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.
— Вся эта территория, спускающаяся к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. Мы уже имеем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, будут расти. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы со сбором урожая и посевом в следующем году, — сказал Гриффитс.
Он подчеркнул, что повреждение гражданской инфраструктуры такого масштаба полностью противоречит международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям.
Ранее в Минагрополитики заявили, что из-за разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления земель потери урожая могут достичь нескольких миллионов тонн.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова