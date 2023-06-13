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Валентина Чорна, редактор ленты

Цены на продукты будут расти: в ООН оценили последствия подрыва Каховской ГЭС

ціни на продукти
Фото: Depositphotos

Подрыв россиянами Каховской ГЭС будет иметь влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к росту цен на продукты питания и спровоцирует проблемы с водоснабжением для сотен тысяч людей.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

— Вся эта территория, спускающаяся к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. Мы уже имеем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, будут расти. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы со сбором урожая и посевом в следующем году, — сказал Гриффитс.

Он подчеркнул, что повреждение гражданской инфраструктуры такого масштаба полностью противоречит международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям.

Ранее в Минагрополитики заявили, что из-за разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления земель потери урожая могут достичь нескольких миллионов тонн.

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Цены на продукты будут расти: в ООН оценили последствия подрыва Каховской ГЭС

Источник: Reuters
Война в Украине, Каховська ГЕС, ООН, Російська агресія, Ціни на продукти
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Оксана Михайлова
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