В Україні очікується новий сплеск цін на продукти харчування – експерт

У червні ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1%. Це найменший рівень зростання з початку року, проте здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін.

Про це заявив директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Юрій Лупенко.

Зокрема, він зазначив, що у перші три місяці 2023 року рівень збільшення цін на харчові продукти складав 1,4-2,3%, у квітні – 0,3%, а у травні – 0,9%.

За словами експерта, призупинення темпів зростання споживчих цін на продукти харчування сталося переважно за рахунок здешевлення яєць (на 4,1% відносно травня), олії соняшникової (2,4%), фруктів (2,2%) хліба і хлібопродуктів (0,6%), молока і сирів (0,5%) та масла (0,1%).

Водночас збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясні продукти (на 1,9% проти травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні. Також зупинилося зменшення цін на цукор.

– Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва, – підсумував експерт.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.