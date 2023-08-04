С Patriot на реверсе: НБУ посвятил новую оборотную памятную монету ПВО Украины

Национальный банк Украины ввел в оборот новую памятную монету ПВО — надежный щит Украины накануне Дня Воздушных сил ВСУ. Она посвящена героизму воинов противовоздушной обороны, которые ежедневно защищают небо Украины.

По данным НБУ, по своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 грн образца 2018 года. Однако она имеет тематический реверс и содержит военную символику.

На реверсе монеты изображена пусковая установка Patriot на фоне стилизованного радара, который обнаруживает цель. Есть надпись вверху по кругу: ПВО — надежный щит Украины.

Аверс монеты — идентичен с оборотной монетой номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Оборотная памятная монета ПВО — надежный щит Украины изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, масса — 6,4 г, диаметр — 23,5 мм. Тираж — 10 млн штук (в частности, 500 тыс. штук — это сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов).

Гурт монеты — рифленый. Дизайн реверса монеты выполнила Татьяна Балута. Скульптор — Владимир Демьяненко. Как и все другие оборотные монеты Украины, она является обязательной к приему по номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

В НБУ отмечают, что до конца 2023 года планируют ввести в оборот еще две памятные монеты, одна из которых будет посвящена Вооруженным Силам Украины.

Источник : НБУ

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