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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

З Patriot на реверсі: НБУ присвятив нову обігову пам’ятну монету ППО України

З Patriot на реверсі: НБУ присвятив нову обігову пам’ятну монету ППО України
Фото: НБУ

Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету ППО – надійний щит України напередодні Дня Повітряних сил ЗСУ. Вона присвячена героїзму воїнів протиповітряної оборони, які щоденно захищають небо України.

За даними НБУ, за своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 грн зразка 2018 року. Проте вона має тематичний реверс та містить військову символіку.

На реверсі монети зображено пускову установку Patriot на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль. Є напис угорі по колу: ППО – надійний щит України.

Аверс монети – ідентичний з обіговою монетою номіналом 10 грн зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

З Patriot на реверсі: НБУ присвятив нову обігову пам’ятну монету ППО України

Фото: НБУ

Обігову пам’ятну монету ППО – надійний щит України виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм. Тираж – 10 млн штук (зокрема, 500 тис. штук – це сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів).

Гурт монети – рифлений. Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута. Скульптор – Володимир Дем’яненко. Як і всі інші обігові монети України, вона є обов’язковою до приймання за номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

У НБУ зазначають, що до кінця 2023 року планують ввести в обіг ще дві пам’ятні монети, одна з яких буде присвячена Збройним Силам України.

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Джерело: НБУ
Війна в Україні, Гроші, Монета, монети, Національний Банк України, НБУ, Повітряні сили України
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