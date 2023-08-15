За год продукты в Украине подорожали более чем на 13%: что больше всего
За год цены на продукты в Украине выросли в среднем на 13,3%. Больше всего в стоимости прибавили самое востребованное продовольствие.
По данным Государственной службы статистики, в июле 2023 года относительно июля прошлого года больше всего подорожали яйца — на 56,4%.
На 25% подорожали фрукты. Это может быть связано с тем, что Юг Украины — один из крупнейших поставщиков сырья — оказался близко к линии боевых действий или частично во временной оккупации. Также в Украине большое количество сельскохозяйственных земель заминированы.
Мясо и мясопродукты подорожали на 22%, а рыба и морские продукты на 17%. Сыр подорожал на 13%, масло на 12%, молоко и хлеб на 10%.
Кроме того, в июле 2023 года относительно июля 2022 года на 20% подорожали безалкогольные напитки. Табачные изделия прибавили в цене 17,2%, а алкогольные напитки почти 9%.
Государственная служба статистики привела данные подорожания продуктов, сравнив июль текущего года и июль 2022 года. Стоит заметить, что цены растут почти ежемесячно.
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