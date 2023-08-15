За рік продукти в Україні здорожчали на понад 13%: що найбільше

За рік ціни на продукти в Україні зросли в середньому на 13,3%. Найбільше у вартості додали найзатребуваніші харчі.

За даними Державної служби статистики, у липні 2023 року щодо липня минулого року найбільше здорожчали яйця — на 56,4%.

На 25% здорожчали фрукти. Це може бути пов’язано з тим, що Південь України – один із найбільших постачальників сировини – опинився близько до лінії бойових дій або частково в тимчасовій окупації. Також в Україні велика кількість сільськогосподарських земель заміновано.

М’ясо та м’ясопродукти здорожчали на 22%, а риба та морські продукті на 17%. Сир здорожчав на 13%, масло на 12%, молоко та хліб на 10%.

Крім того, у липні 2023-го щодо липня 2022 року на 20% здорожчали безалкогольні напої. Тютюнові вироби додали у ціні 17,2%, а алкогольні напої майже 9%.

Державна служба статистики навела дані здорожчання продуктів, порівнявши липень поточного року та липень 2022 року. Варто зауважити, що ціни зростають майже щомісячно.

Джерело : Держстат

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