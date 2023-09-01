Доллар может вырасти. Эксперт рассказал, чего ожидать от валюты в сентябре
Курс доллара в начале сентября останется в пределах 37-38 грн. В то же время после 15 сентября иностранная валюта может подорожать.
Об этом рассказал Фактам ICTV экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
— Сейчас ничего расти не будет. К тому же Нацбанк сейчас даже уменьшает валютные ограничения. Так, он разрешил банкам продавать безналичную валюту населению, — указывает эксперт.
Также НБУ увеличил со 100 до 200 тыс. грн лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, тем самым оттянув часть средств с валютного рынка.
В то же время, по словам Пендзина, после 15 сентября возможно падение курса гривны, поскольку могут быть неожиданности, связанные с финансированием.
В частности, 15 сентября, в соответствии с украинским законодательством, Кабинет министров должен подать в Верховную Раду проект бюджета на 2024 год. В проекте бюджета должна быть прописана макрофинансовая помощь от наших партнеров на следующий год.
— Насколько я знаю, пока что кредитных гарантий от американцев нет. То есть до 15 сентября эти кредитные гарантии должны быть. Если они будут, то курс будет более или менее стабилен, если будут проблемы с кредитными гарантиями, то Нацбанк будет вынужден допечатывать гривну, чтобы обеспечить полный объем финансирования социальных расходов. Это может привести к падению курса, — отметил эксперт.
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