Бедрак Виктория, редактор ленты
Доллар и евро в обменниках банков продолжают дешеветь: курс валют 30 августа
В среду, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,52 грн/€1. Стоимость евро со вчерашнего дня не изменилась.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 30.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,5
|Доллар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,60
|Доллар
|37,50
|38,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|41,10
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,80
|Доллар
|37,85
|38,75
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,90
|Доллар
|37,50
|38,40
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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