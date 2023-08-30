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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Доллар и евро в обменниках банков продолжают дешеветь: курс валют 30 августа

євро
Фото: Pixabay

В среду, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,52 грн/€1. Стоимость евро со вчерашнего дня не изменилась.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 30.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,5
Доллар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,60 41,60
Доллар 37,50 38,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 41,10
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,80
Доллар 37,85 38,75

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,90
Доллар 37,50 38,40
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Война в Украине, долар
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