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Экономика
Илья Нежигай, редактор ленты

Минфин предлагает дважды поднять минимальную зарплату в 2024 году: с 1 января и с 1 июля

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

В проекте Государственного бюджета на 2024 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы в Украине с 1 января 2024 года до 7,1 тыс. грн, а с 1 июля — до 8 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время онлайн-встречи со всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления и департаментами финансов облгосадминистраций и Киевского городского совета по обсуждению основных показателей госбюджета.

Отметим, что действующая минимальная зарплата составляет 6,7 тыс. грн в месяц.

По данным Министерства финансов, при прогнозировании бюджета были запланированы повышение с 1 января 2024 года до 3 195 грн в месяц прогнозного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, замороженного с 1 декабря 2021 года на уровне 2 893 грн.

Вместе с тем, в конце мая 2022 года Минэкономики предлагало повысить минимальную зарплату с 2024 года на 14,2% — до 7 651 грн, а размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС до 3 443 грн.

— В 2024 году для поддержки органов местного самоуправления будет и в дальнейшем предусмотрено почти 24 млрд грн дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам для наиболее пострадавших прифронтовых и фронтовых территорий. Базовая дотация из государственного бюджета местным бюджетам на следующий год прогнозируется в сумме 20,2 млрд грн, — заявил Улютин.

В частности, заместитель главы Минфина Роман Ермоличев говорит, что с 1 января 2024 года оплата труда госслужащих будет осуществляться на основе классификации должностей государственной службы и системы повышений (грейдов). Это, по словам Ермоличева, сделает дополнительный шаг на пути к прозрачным условиям оплаты труда в государственных органах.

Что касается образовательной субвенции, то сейчас ресурс на нее с учетом повышения соцстандартов учтен, но без распределения по территориям, поскольку показатели от Минобразования ожидаются после 5 сентября.

— Расходы на сферу здравоохранения будут возмещены за счет госбюджета, субвенция на поддержку отдельных медучреждений сохраняется на следующий год. Что касается социальной сферы, то следует обратить внимание, что сейчас прорабатываем механизм для определения единой модели софинансирования соцуслуг в условиях военного положения и закладки ресурса на социальный проект Помощник ветерана, — сказал он.

Добавим, что во время дискуссии обсуждались также вопросы остатков средств на счетах местных бюджетов, распределения НДФЛ от военных, особенностей горизонтального выравнивания налоговой способности местных бюджетов, а также основные подходы и проблемы распределения межбюджетных трансфертов в условиях военного положения.

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Источник: Минфин
Экономика Украины, Зарплата, Зарплати в Україні, Минимальная зарплата, Мінфін
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