Мінфін пропонує двічі підняти мінімальну зарплату у 2024 році: з 1 січня і з 1 липня

В проєкті Державного бюджету на 2024 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня 2024 року до 7,1 тис. грн, а з 1 липня – до 8 тис. грн на місяць.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час онлайн-зустрічі зі всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування та департаментами фінансів облдержадміністрацій і Київської міської ради з обговорення основних показників держбюджету.

Зазначимо, що чинна мінімальна зарплата становить 6,7 тис. грн на місяць.

За даними Міністерства фінансів, під час прогнозування бюджету були заплановані підвищення з 1 січня 2024 року до 3 195 грн на місяць прогнозного посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, замороженого з 1 грудня 2021 року на рівні 2 893 грн.

Разом із тим, наприкінці травня 2022 року Мінекономіки пропонувало підвищити мінімальну зарплату з 2024 року на 14,2% – до 7 651 грн, а розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до 3 443 грн.

– У 2024 році для підтримки органів місцевого самоврядування буде й надалі передбачено майже 24 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для найбільш постраждалих прифронтових і фронтових територій. Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на наступний рік прогнозується в сумі 20,2 млрд грн, – заявив Улютін.

Зокрема, заступник глави Мінфіну Роман Єрмоличев каже, що з 1 січня 2024 року оплата праці держслужбовців здійснюватиметься на основі класифікації посад державної служби та системи підвищень (грейдів). Це, за словами Єрмоличева, зробить додатковий крок на шляху до прозорих умов оплати праці в державних органах.

Щодо освітньої субвенції, то наразі ресурс на неї з урахуванням підвищення соцстандартів враховано, але без розподілу по територіях, оскільки показники від Міносвіти очікуються після 5 вересня.

– Витрати на сферу охорони здоров’я будуть відшкодовані коштом держбюджету, субвенція на підтримку окремих медзакладів зберігається на наступний рік. Що стосується соціальної сфери, то слід звернути увагу, що наразі опрацьовуємо механізм для визначення єдиної моделі співфінансування соцпослуг в умовах воєнного стану та закладання ресурсу на соціальний проєкт Помічник ветерана, – сказав він.

Додамо, що під час дискусії було обговорено також питання залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів, розподілу ПДФО від військових, особливостей горизонтального вирівнювання податкової спроможності місцевих бюджетів, а також основні підходи та проблеми розподілу міжбюджетних трансфертів в умовах воєнного стану.

Джерело : Мінфін

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