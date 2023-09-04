После войны на инфляцию будет влиять корректировка коммунальных тарифов – НБУ

В Украине продолжится снижение инфляции в ближайшие годы. В то же время, тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут ключевым инфляционным фактором в послевоенный период.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Такой прогноз основывается на предположении, что благодаря действиям Вооруженных сил Украины риски безопасности в нашем государстве существенно снизятся со средины 2024 года.

Отмечается, что уровень инфляции с начала 2023 года стремительно снизился с 26% в январе до почти 11% в июле.

Замедлению инфляции способствовал ряд факторов: стабильная ситуация в энергетике; снижение цен на горючее в первом полугодии; рост предложения продовольствия; укрепление гривны на наличном рынке, что сдерживало цены на товары и услуги; неизменные тарифы на часть жилищно-коммунальных услуг (например, горячую воду и отопление).

В НБУ прогнозируют, что тренд на замедление инфляции будет сохраняться и дальше. Ожидается снижение инфляции до 8,5% в 2024 году и 6% в 2025 году.

На это повлияют несколько факторов:

постепенное падение мировых цен, в том числе на энергоносители (нефть и нефтепродукты, природный газ);

завершение войны в Украине будет способствовать росту производства, а большее предложение товаров сдерживает рост потребительских цен (инфляцию);

НБУ планирует и дальше балансировать валютный рынок и защищать привлекательность гривны, что ограничит повышение цен на импортные товары.

– Дополнительную поддержку курса гривны на этапе восстановления страны будут обеспечивать инвестиции и международная финансовая помощь. В то же время, основной вклад в инфляцию послевоенных лет, вероятно, будет иметь постепенная корректировка тарифов на ЖКУ, — подчеркнули в Нацбанке.

Согласно отчету НБУ, введенный на время военного положения мораторий на повышение некоторых тарифов (на отопление, горячую воду, газ) сохранится до 2025 года. В Нацбанке считают, что тарифы все же придется повышать, но это будет происходить поэтапно в течение нескольких лет.

По прогнозу НБУ, в 2025 году административная инфляция ускорится на фоне завершения моратория на повышение тарифов.

В Нацбанке также подчеркнули, что экономика Украины восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Поэтому НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП в этом году с 2% до 2,9%. В последующие годы экономика может расти еще быстрее: до 3,5-6,8%.

Однако, если активная фаза войны в Украине будет продолжаться дольше, чем предусмотрено основным прогнозом НБУ (середина 2024 года), экономика может расти медленнее.

Источник : НБУ

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