Мораторий до 2025 года: в НБУ дали прогноз по повышению коммунальных тарифов

Введенный во время войны в Украине мораторий на повышение некоторых видов тарифов сохранится до 2025 года. Речь идет о стоимости отопления, горячей воды и газа.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка по итогам июля 2023 года.

Неизменность тарифов на большинство коммунальных услуг имеет важное значение для сдерживания потребительской инфляции (роста цен). В годовом исчислении она замедлилась с более чем 26% в начале года до 12,8% в июне.

Эти показатели превзошли ожидания НБУ.

Помимо моратория, сдерживать инфляцию также помогают: достаточное предложение пищевых продуктов и горючего, стабильная ситуация в энергетике, укрепление наличного курса гривны. Все эти факторы перевесили влияние более высоких затрат бизнеса из-за войны и недавнее подорожание тарифов на электроэнергию для населения.

– Тарифы на электроэнергию для домохозяйств в июне повысились несколько больше, чем ожидал НБУ, однако это не помешало дальнейшему снижению административной инфляции, – уточнили в НБУ.

В настоящее время годовые темпы роста административно регулируемых цен снизились до 12,5%. К концу 2023 года этот показатель может составлять 14,4% (речь идет о сдерживании инфляции административными и экономическими методами, чтобы она не превышала плановых показателей).

В то же время в 2024 году показатель административного регулирования цен может возрасти до 15%: в первую очередь из-за дальнейшего удорожания табачных изделий и отдельных услуг ЖКХ.

В Нацбанке считают, что тарифы все же придется повышать, и это повлияет на инфляцию. На 2025 год в НБУ прогнозируют завершение действия тарифного моратория.

– В 2025 году административная инфляция ускорится до 19%, прежде всего на фоне завершения действия моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение и объективной необходимости их повышения, — подчеркивается в отчете.

В Нацбанке считают, что повышение тарифов, в частности в послевоенный период, будет поэтапным и продлится несколько лет. Параллельно правительство будет расширять социальную поддержку населения.

По прогнозу НБУ, потребительская инфляция в 2023 году замедлится до 10,6%, в 2024 году – до 8.5%, а в 2025 году – до 6%.

Как известно, в Украине во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду, распределение природного газа.

Цены на природный газ для населения не подлежат увеличению от той стоимости, которая была по состоянию на 24 февраля 2022 года. Поэтому газоснабжающие компании, в частности Нафтогаз Украины, продлили до 1 мая 2024 года действие своих фиксированных тарифных планов.

В то же время, с 1 июня вырос тариф на электроэнергию для населения – до 2,64 грн за кВт.

С 1 июля планировали повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод, однако решение отменили.

Источник : НБУ

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