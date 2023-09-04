Після війни на інфляцію впливатиме коригування комунальних тарифів – НБУ
В Україні продовжиться зниження інфляції протягом найближчих років. Водночас тарифи на житлово-комунальні послуги будуть ключовим інфляційним чинником у післявоєнний період.
Про це повідомили в Національному банку України.
Такий прогноз ґрунтується на припущенні, що завдяки діям Збройних сил України безпекові ризики в нашій державі суттєво знизяться з середини 2024 року.
Зазначається, що рівень інфляції від початку 2023 року стрімко знизився з 26% у січні до майже 11% у липні.
Сповільненню інфляції сприяла низка чинників: стабільна ситуація в енергетиці; зниження цін на пальне в першому півріччі; зростання пропозиції продовольства; зміцнення гривні на готівковому ринку, що стримувало ціни на товари і послуги; незмінні тарифи на частину житлово-комунальних послуг (наприклад, на гарячу воду та опалення).
В НБУ прогнозують, що тренд на сповільнення інфляції зберігатиметься й надалі. Очікується зниження інфляції до 8,5% у 2024 році та 6% у 2025 році.
На це впливатимуть кілька чинників:
- поступове падіння світових цін, зокрема на енергоносії (нафту та нафтопродукти, природний газ);
- завершення війни в Україні сприятиме зростанню виробництва, а більша пропозиція товарів стримує зростання споживчих цін (інфляцію);
- НБУ планує і надалі балансувати валютний ринок та захищати привабливість гривні, що обмежить підвищення цін на імпортні товари.
– Додаткову підтримку курсу гривні на етапі відбудови країни забезпечуватимуть інвестиції та міжнародна фінансова допомога. Водночас основний внесок в інфляцію післявоєнних років, ймовірно, матиме поступове коригування тарифів на ЖКП, – наголосили в Нацбанку.
Згідно зі звітом НБУ, запроваджений на час воєнного стану мораторій на підвищення деяких тарифів (на опалення, гарячу воду, газ) збережеться до 2025 року. У Нацбанку вважають, що тарифи все ж доведеться підвищувати, але це відбуватиметься поетапно впродовж кількох років.
За прогнозом НБУ, в 2025 році адміністративна інфляція пришвидшиться на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів.
У Нацбанку також наголосили, що економіка України відновлюється швидше, ніж очікувалося. Через це НБУ покращив прогноз зростання реального ВВП цього року з 2% до 2,9%. У наступні роки економіка може зростати ще швидшими темпами: до 3,5-6,8%.
Однак, якщо активна фаза війни в Україні триватиме довше, ніж передбачено основним прогнозом НБУ (середина 2024 року), економіка може зростати повільніше.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна