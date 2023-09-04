Після війни на інфляцію впливатиме коригування комунальних тарифів – НБУ

В Україні продовжиться зниження інфляції протягом найближчих років. Водночас тарифи на житлово-комунальні послуги будуть ключовим інфляційним чинником у післявоєнний період.

Про це повідомили в Національному банку України.

Такий прогноз ґрунтується на припущенні, що завдяки діям Збройних сил України безпекові ризики в нашій державі суттєво знизяться з середини 2024 року.

Зазначається, що рівень інфляції від початку 2023 року стрімко знизився з 26% у січні до майже 11% у липні.

Сповільненню інфляції сприяла низка чинників: стабільна ситуація в енергетиці; зниження цін на пальне в першому півріччі; зростання пропозиції продовольства; зміцнення гривні на готівковому ринку, що стримувало ціни на товари і послуги; незмінні тарифи на частину житлово-комунальних послуг (наприклад, на гарячу воду та опалення).

В НБУ прогнозують, що тренд на сповільнення інфляції зберігатиметься й надалі. Очікується зниження інфляції до 8,5% у 2024 році та 6% у 2025 році.

На це впливатимуть кілька чинників:

поступове падіння світових цін, зокрема на енергоносії (нафту та нафтопродукти, природний газ);

завершення війни в Україні сприятиме зростанню виробництва, а більша пропозиція товарів стримує зростання споживчих цін (інфляцію);

НБУ планує і надалі балансувати валютний ринок та захищати привабливість гривні, що обмежить підвищення цін на імпортні товари.

– Додаткову підтримку курсу гривні на етапі відбудови країни забезпечуватимуть інвестиції та міжнародна фінансова допомога. Водночас основний внесок в інфляцію післявоєнних років, ймовірно, матиме поступове коригування тарифів на ЖКП, – наголосили в Нацбанку.

Згідно зі звітом НБУ, запроваджений на час воєнного стану мораторій на підвищення деяких тарифів (на опалення, гарячу воду, газ) збережеться до 2025 року. У Нацбанку вважають, що тарифи все ж доведеться підвищувати, але це відбуватиметься поетапно впродовж кількох років.

За прогнозом НБУ, в 2025 році адміністративна інфляція пришвидшиться на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів.

У Нацбанку також наголосили, що економіка України відновлюється швидше, ніж очікувалося. Через це НБУ покращив прогноз зростання реального ВВП цього року з 2% до 2,9%. У наступні роки економіка може зростати ще швидшими темпами: до 3,5-6,8%.

Однак, якщо активна фаза війни в Україні триватиме довше, ніж передбачено основним прогнозом НБУ (середина 2024 року), економіка може зростати повільніше.

Джерело : НБУ

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