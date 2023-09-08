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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В августе 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 1,4%: что подешевело

ціни на продукти
Фото: Depositphotos

В августе 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 1,4%, в результате чего инфляция в годовом измерении упала до 8,6%.

Об этом сообщают в Государственной службе статистики.

Отмечается, что после роста потребительских цен на 0,8% в июне и снижения на 0,6% в июле, в августе цены снизились на 1,4%.

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Учитывая, что в августе 2022 года была зафиксирована инфляция 1,1%, в годовом измерении по итогам августа 2023 года инфляция снизилась до 8,6%.

В августе 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 1,4%: что подешевело

Фото: Держстат

Для сравнения, в июле 2023 года инфляция составила 11,3%, в июне — 12,8%.

Кроме этого, Госстат в августе второй месяц подряд зафиксировал базовую инфляцию на нулевом уровне.

С учетом того, что в августе 2022 года базовая инфляция составила 2,1%, в годовом измерении по итогам августа 2023 года она также снизилась до 10,0%. По итогам июля базовая инфляция составила 12,3%, по итогам июня — 13,7%.

С начала текущего года инфляция в стране составила 2,5%, базовая — 3,2%.

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В августе 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 1,4%: что подешевело

Інфляція, Цены, Ціни на продукти
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