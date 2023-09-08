Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 72
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало

ціни на продукти
Фото: Depositphotos

У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%, внаслідок чого інфляція у річному вимірі впала до 8,6%.

Про це повідомляють у Державній службі статистики.

Зазначається, що після зростання споживчих цін на 0,8% у червні та зниження на 0,6% у липні, в серпні ціни знизилися на 1,4%.

Зараз дивляться

Враховуючи, що у серпні 2022 року було зафіксовано інфляцію 1,1%, в річному вимірі за підсумками серпня 2023 року інфляція знизилася до 8,6%. 

Для порівняння, у липні 2023 року інфляція становила 11,3%, у червні – 12,8%.

У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало

Фото: Держстат

Крім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні.

З урахуванням того, що в серпні 2022 року базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня 2023 року вона також знизилася до 10,0%. За підсумками липня базова інфляція становила 12,3%, за підсумками червня – 13,7%.

З початку поточного року інфляція в країні становила 2,5%, базова – 3,2%.

Читайте також
Нацбанк знизив облікову ставку до 22% і назвав причини
У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало

Інфляція, Ціни, Ціни на продукти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Часто не перекривають інфляцію. У НБУ оцінили темпи зростання зарплат
Гроші, гривні, виплати, податки
Після війни на інфляцію впливатиме коригування комунальних тарифів – НБУ
НБУ
Ціни на автомобільне пальне у вересні можуть зрости на 1-2 гривні – Куюн
У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало
За рік продукти в Україні здорожчали на понад 13%: що найбільше
продукти в кошику
До інфляції та обвалу ринку нерухомості: до чого призведе падіння рубля в РФ
Російський рубль

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (08.09.2023)
У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (08.09.2023)
У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь