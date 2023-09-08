У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало

У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%, внаслідок чого інфляція у річному вимірі впала до 8,6%.

Про це повідомляють у Державній службі статистики.

Зазначається, що після зростання споживчих цін на 0,8% у червні та зниження на 0,6% у липні, в серпні ціни знизилися на 1,4%.

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Враховуючи, що у серпні 2022 року було зафіксовано інфляцію 1,1%, в річному вимірі за підсумками серпня 2023 року інфляція знизилася до 8,6%.

Для порівняння, у липні 2023 року інфляція становила 11,3%, у червні – 12,8%.

Крім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні.

З урахуванням того, що в серпні 2022 року базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня 2023 року вона також знизилася до 10,0%. За підсумками липня базова інфляція становила 12,3%, за підсумками червня – 13,7%.

З початку поточного року інфляція в країні становила 2,5%, базова – 3,2%.

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