У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%: що здешевшало
У серпні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 1,4%, внаслідок чого інфляція у річному вимірі впала до 8,6%.
Про це повідомляють у Державній службі статистики.
Зазначається, що після зростання споживчих цін на 0,8% у червні та зниження на 0,6% у липні, в серпні ціни знизилися на 1,4%.
Враховуючи, що у серпні 2022 року було зафіксовано інфляцію 1,1%, в річному вимірі за підсумками серпня 2023 року інфляція знизилася до 8,6%.
Для порівняння, у липні 2023 року інфляція становила 11,3%, у червні – 12,8%.
Крім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні.
З урахуванням того, що в серпні 2022 року базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня 2023 року вона також знизилася до 10,0%. За підсумками липня базова інфляція становила 12,3%, за підсумками червня – 13,7%.
З початку поточного року інфляція в країні становила 2,5%, базова – 3,2%.
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