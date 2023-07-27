Нацбанк снизил учетную ставку до 22% и назвал причины

Национальный банк Украины с 28 июля снижает учетную ставку с 25% до 22%.

В НБУ отметили, что снижение стало возможным, поскольку стремительно замедляется инфляция, а устойчивая ситуация на валютном рынке позволяет начать цикл снижения учетной ставки.

Регулятор отмечает, что понижение ставки важно для обеспечения курсовой устойчивости и перехода к большей гибкости обменного курса. Кроме того, снижение учетной ставки поддержит восстановление украинской экономики.

Отмечается, что потребительская инфляция в годовом измерении с более 26% в начале года замедлилась до 12,8% в июне.

НБУ также улучшил прогноз инфляции на этот год — с 14,8% до 10,6%. Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции.

В дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее. Это связано с возвращением довоенного уровня налогообложения топлива и повышением цен на электроэнергию в июне.

НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году — до 6%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году.

Источник : НБУ

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