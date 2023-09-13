Овощи и фрукты подешевеют: эксперт рассказал, что будет с ценами на продукты в сентябре

В августе 2023 года снизились цены на овощи, фрукты, масло и сыры. В то же время выросла стоимость сахара, мяса, молока и макаронных изделий.

Удешевление овощей и фруктов сохранится в сентябре, однако продукты переработки продолжат расти в цене.

Об этом заявил директор Национального научного центра Институт аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

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— В августе 2023 года уменьшение потребительских цен на овощи ускорилось до -37,6 %, тогда как в июле оно составило -18,2 %. В целом цены на овощи уменьшились на 22,3 % против декабря и на 25,7 % — против августа 2022 года, — сказал он.

По словам эксперта, это в определенной степени способствовало уменьшению потребительских цен на товары и услуги, которое продолжается уже 2 месяца подряд.

— В августе против июля — на 1,4 %, в июле против июня — на 0,6%. Еще более ощутимо уменьшились цены на продукты — на 3,9% в августе против 2,1% в июле, — отметил Лупенко.

Среди продуктов в августе подешевели фрукты (-4,2%), масло (-0,9%), масло подсолнечное (-0,5%), сыр и творог (-0,3%), хлеб и хлебопродукты (-0,2%) и яйца (-0,1%).

Цены на рыбу и продукты из рыбы, которые в июле выросли против июня на 0,7 %, остались на том же уровне.

— При этом в августе выросли цены на сахар — на 2% против 1,2% в июле, мясо и мясопродукты — на 1,2% против 1,4%, хлеб — на 0,5% против 0,3%, молоко — на 0,2 % против 0,2% в июле, макаронные изделия — на 0,1% против -0,2%, — рассказал эксперт.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, дальнейшее поступление на рынок продукции урожая 2023 года, в первую очередь овощей и фруктов, будет способствовать снижению потребительских цен в сентябре, а возможно и в октябре-ноябре.

В то же время цены на продукты переработки, которые зависят от стоимости энергоресурсов и имеют длительные сроки хранения, продолжат свой рост в первые месяцы осени, скорее всего, в незначительных масштабах, добавил Лупенко.

Источник : Суспільне

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