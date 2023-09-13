Овочі та фрукти здешевшають: експерт розповів, що буде з цінами на продукти у вересні

У серпні 2023 року знизилися ціни на овочі, фрукти, олію та сири. Водночас зросла вартість цукру, м’яса, молока та макаронних виробів.

Здешевшання овочів та фруктів збережеться у вересні, однак продукти перероблення продовжать зростати у ціні.

Про це заявив директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко.

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– У серпні 2023 року зменшення споживчих цін на овочі прискорилось до -37,6 %, тоді як у липні воно становило -18,2 %. Загалом ціни на овочі зменшились на 22,3 % проти грудня та на 25,7 % – проти серпня 2022 року, – сказав він.

За словами експерта, це певною мірою сприяло зменшенню споживчих цін на товари і послуги, яке триває вже 2 місяці поспіль.

– У серпні проти липня – на 1,4 %, у липні проти червня – на 0,6 %. Ще відчутніше зменшились ціни на харчі – на 3,9 % у серпні проти 2,1 % у липні, – зауважив Лупенко.

Серед харчів у серпні подешевшали фрукти (-4,2 %), масло (-0,9 %), олія соняшникова (-0,5 %), сир і м’який сир (-0,3 %), хліб і хлібопродукти (-0,2 %) та яйця (-0,1 %).

Ціни на рибу та продукти з риби, які у липні зросли проти червня на 0,7 %, залишилися на тому ж рівні.

– Проте у серпні зросли ціни на цукор – на 2% проти 1,2 % у липні, м’ясо і м’ясопродукти – на 1,2 % проти 1,4 %, хліб – на 0,5 % проти 0,3 %, молоко – на 0,2 % проти 0,2 % у липні, макаронні вироби – на 0,1 % проти -0,2 %, – розповів експерт.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, подальше надходження на ринок продукції урожаю 2023 року, в першу чергу овочів та фруктів, сприятиме зниженню споживчих цін у вересні, а можливо, і в жовтні-листопаді.

Водночас ціни на продукти перероблення, які залежать від вартості енергоресурсів та мають тривалі терміни зберігання, продовжать своє зростання в перші місяці осені, наймовірніше, в незначних масштабах, додав Лупенко.

Джерело : Суспільне

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