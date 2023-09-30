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Нацбанк изменил срок для обмена мелких монет и старых банкнот: что известно

Нацбанк изменил срок для обмена мелких монет и старых банкнот: что известно

Нацбанк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот старого образца, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа. Процедуру можно будет осуществить до конца военного положения в Украине и еще в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех годов выпуска.

— Они уже длительное время изымаются из обращения, их не принимают при наличных расчетах за товары и услуги. Благодаря продлению срока украинцы будут иметь больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированной территории, — отмечает пресс-служба Нацбанка.

Обменять монеты и банкноты гривны старых образцов можно бесплатно в подразделениях Национального банка, а также в ряде отделений уполномоченных банков:

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  • Приватбанк,
  • Райффайзен Банк,
  • ПУМБ.
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Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются для наличных расчетов. Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается данный процесс для банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Фото: Нацбанк

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