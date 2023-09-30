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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нацбанк змінив термін для обміну дрібних монет і старих банкнот: що відомо

Нацбанк змінив термін для обміну дрібних монет і старих банкнот: що відомо

Нацбанк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів і банкнот старого зразка, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу. Процедуру можна буде здійснити до кінця воєнного стану в Україні та ще впродовж 90 днів після його припинення або скасування.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок і банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

– Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Завдяки продовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окупованій території, – зауважує пресслужба Нацбанку.

Обміняти монети та банкноти гривні старих зразків можна безкоштовно у підрозділах Національного банку, а також у низці відділень уповноважених банків:

Зараз дивляться
  • Ощадбанк,
  • Приватбанк,
  • Райффайзен Банк,
  • ПУМБ.
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Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок і завершується цей процес для банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

Фото: Нацбанк

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