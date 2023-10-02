Нацбанк переходит к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября

Национальный банк Украины со вторника, 3 октября, переходит к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ вечером 2 октября.

Как пояснили в Нацбанке, при этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением Правления НБУ №18, как это происходило с 24 февраля 2022 года.

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В регуляторе отмечают, что такой шаг является реализацией Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию (далее — Стратегия).

— В то же время НБУ и дальше будет контролировать ситуацию на межбанковском валютном рынке и на постоянной основе компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на рынке, который будет сохраняться на прогнозном горизонте из-за особенностей функционирования экономики Украины. Благодаря компенсированию структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке, — пояснили в регуляторе.

Кроме того, в НБУ планируют и в дальнейшем “существенно ограничивать курсовые колебания”, тем самым не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

Вместе с тем, в регуляторе заверили, что условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном сегменте рынка и формирования банками карточного курса не меняются.

— Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, и в дальнейшем будет определяться спросом и предложением на нем. При таком режиме наличный валютный рынок работает уже почти полтора года, в течение которых наличный курс колебался в обе стороны — как рос, так и снижался. В частности, летом этого года гривня укрепилась до 37,2 грн/$1, — говорится вс ообщении.

В Нацбанке добавили, что формирование банками карточного курса также будет происходить по тем же правилам, что и раньше. В НБУ говорят, что в рамках реализации Стратегии, будут прилагать усилия “для поддержания надлежащего функционирования наличного рынка, а следовательно, минимизации разницы между курсом на наличном рынке и официальным курсом”.

В Нацбанке уверяют, что имеют для этого достаточно ресурсов и соответствующих инструментов. Так, в регуляторе говорят, что при необходимости НБУ имеет возможность смягчить ряд ограничений для удовлетворения спроса на наличном валютном рынке и увеличения предложения валюты для населения как в наличной, так и безналичной форме.

— Переход к управляемой гибкости курса стал возможным благодаря выполнению макроэкономических предпосылок и основательной подготовительной работе. Это позволяет обеспечить контролируемость перехода и минимизировать риски для финансового рынка, экономики и граждан, — заверили в нацрегуляторе.

В Национальном банке уверяют, что принятие решения о переходе к управляемой гибкости курса учитывало предыдущий прогресс в формировании надлежащих предпосылок. Речь идет о таких показателях, как: инфляция и инфляционные ожидания, уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка, процентные ставки в реальном измерении и параметры финансовой стабильности.

Источник : НБУ

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