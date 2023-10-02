Нацбанк переходить до режиму керованої гнучкості курсу з 3 жовтня

Національний банк України з вівторка, 3 жовтня, переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ ввечері 2 жовтня.

Як пояснили в Нацбанку, за цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови Правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.

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У регуляторі зазначають, що такий крок є реалізацією Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування (далі – Стратегія).

– Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті через особливості функціонування економіки України. Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так і знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку, – пояснили в регуляторі.

Крім того, в НБУ планують і надалі “суттєво обмежувати курсові коливання”, тим самим не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Разом з тим, в регуляторі запевнили, що умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому сегменті ринку та формування банками карткового курсу не змінюються.

– Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому. За такого режиму готівковий валютний ринок працює вже майже півтора року, упродовж яких готівковий курс коливався в обидва боки – як зростав, так і знижувався. Зокрема, влітку цього року гривня зміцнилася до 37,2 грн/$1, – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку додали, що формування банками карткового курсу також відбуватиметься за тими ж правилами, що й раніше. В НБУ кажуть, що, в межах реалізації Стратегії, будуть докладати зусиль “для підтримки належного функціонування готівкового ринку, а отже, мінімізації різниці між курсом на готівковому ринку та офіційним курсом”.

В Нацбанку запевняють, що мають для цього достатньо ресурсів та відповідних інструментів. Так, в регуляторі кажуть, що за необхідності НБУ має змогу пом’якшити низку обмежень для задоволення попиту на готівковому валютному ринку та збільшення пропозиції валюти для населення як у готівковій, так і безготівковій формі.

– Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки виконанню макроекономічних передумов та ґрунтовній підготовчій роботі. Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян, – запевнили в нацрегуляторі.

У Національному банку запевняють, що ухвалення рішення щодо переходу до керованої гнучкості курсу враховувало попередній прогрес у формуванні належних передумов. Йдеться про такі показники, як: інфляція та інфляційні очікування, рівень міжнародних резервів і стійкість валютного ринку, процентні ставки в реальному вимірі та параметри фінансової стабільності.

Джерело : НБУ

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