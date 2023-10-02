После выходных евро подорожало: курс валют в Украине на 2 октября
В понедельник, 2 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,74 грн/€1. Это на 19 копеек дороже, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 02.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,8
|40,8
|Доллар
|37,15
|37,75
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|37,45
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,77
|40,07
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,30
|Доллар
|37,30
|37,74
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,50
|40,40
|Доллар
|37,30
|37,90
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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