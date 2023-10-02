После выходных евро подорожало: курс валют в Украине на 2 октября

Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

30 сентября, 16:18

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