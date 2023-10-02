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После выходных евро подорожало: курс валют в Украине на 2 октября

После выходных евро подорожало: курс валют в Украине на 2 октября
Фото: Depositphotos

В понедельник, 2 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,74 грн/€1. Это на 19 копеек дороже, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 02.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,8 40,8
Доллар 37,15 37,75

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 37,45 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,77 40,07
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 40,30
Доллар 37,30 37,74

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,50 40,40
Доллар 37,30 37,90
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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