Після вихідних євро здорожчало: курс валют в Україні на 2 жовтня
У понеділок, 2 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,74 грн/€1. Це на 19 копійок дорожче, ніж до вихідних.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 02.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,8
|Долар
|37,15
|37,75
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|37,45
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,77
|40,07
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,30
|Долар
|37,30
|37,74
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,50
|40,40
|Долар
|37,30
|37,90
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна