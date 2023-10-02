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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після вихідних євро здорожчало: курс валют в Україні на 2 жовтня

Після вихідних євро здорожчало: курс валют в Україні на 2 жовтня
Фото: Depositphotos

У понеділок, 2 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,74 грн/€1. Це на 19 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 02.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,8 40,8
Долар 37,15 37,75

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 37,45 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,77 40,07
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 40,30
Долар 37,30 37,74

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,50 40,40
Долар 37,30 37,90
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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