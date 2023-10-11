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Евро начал расти, а доллар дешевеет: курс валют на 11 октября

євро
Фото: Pixabay

В среду, 11 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,6 грн/€1. Это на 12 копеек дороже, чем день назад.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,50 грн/$1. Он уменьшился на пять копеек.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 11.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,7 40,7
Доллар 37,15 37,75

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,15
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,70 40,00
Доллар 36,50 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,30
Доллар 37,40 37,73

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,35 40,25
Доллар 37,35 37,90

Отказ НБУ от фиксированного курса

С 3 октября Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.

При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.

В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.

Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.

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Евро начал расти, а доллар дешевеет: курс валют на 11 октября

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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