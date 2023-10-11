Евро начал расти, а доллар дешевеет: курс валют на 11 октября
В среду, 11 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,6 грн/€1. Это на 12 копеек дороже, чем день назад.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,50 грн/$1. Он уменьшился на пять копеек.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 11.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,7
|40,7
|Доллар
|37,15
|37,75
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,70
|40,00
|Доллар
|36,50
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,30
|Доллар
|37,40
|37,73
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,25
|Доллар
|37,35
|37,90
Отказ НБУ от фиксированного курса
С 3 октября Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.
При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.
В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.
Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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