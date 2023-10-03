Гривна в свободном плавании? Что означает отказ Нацбанка от фиксированного курса валют

Национальный банк Украины вечером 2 октября объявил, что с завтрашнего дня, 3 октября, отменяет так называемый фиксированный курс и переходит на режим управляемой гибкости обменного курса.

Это привело к частичному непониманию в обществе — тождественен ли этот шаг со стороны НБУ установлению “плавающего” курса и как это повлияет на население.

Вместе с тем, Нацбанком сразу были обнародованы разъяснения о том, что этот шаг будет означать.

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Факты ICTV пообщались с экспертом и собрали информацию о том, почему нацрегулятор принял это решение, какой будет курс в ближайшее время и как это повлияет на рядовых украинцев — подробнее читайте в материале.

Отпустил ли Нацбанк курс в свободное плавание?

В нацрегуляторе отметили, что именно “плавающего” курса после решения Нацбанка не будет.

— НБУ перешел к управляемой гибкости обменного курса. Этот режим отличается от того, что действовал до 24 февраля 2022 года, когда НБУ только сглаживал курсовые колебания. Довоенный режим сейчас не подходит, ведь на рынке есть структурный дефицит валюты, который при плавании курса приводил бы к постоянному ослаблению гривны, — пояснили в Нацбанке.

Экономист Алексей Кущ в комментарии Фактам ICTV объяснил, что этот шаг можно назвать переходным этапом между фиксированным курсом и рыночным.

— Сразу перейти на рыночный курс невозможно, потому что ситуация пока достаточно не определенная с точки зрения нашего торгового баланса. Есть определенные риски оттока капитала, — говорит он.

В Нацбанке говорят, что при режиме управляемой гибкости НБУ сможет компенсировать структурную разницу между спросом и предложением валюты, а курс будет двигаться в обе стороны: как расти, так и снижаться.

Вместе с тем, в НБУ отметили, что все еще будут существенно ограничивать движение курса, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления. В нацрегуляторе уверяют, что для этого Нацбанк имеет “значительный объем международных резервов”, что по состоянию на начало сентября составляет около $40 млрд. Это, уверяют в НБУ, усилит способность сохранять курсовую устойчивость.

Это украинская инновация или были такие переходные этапы в других странах?

Алексей Кущ говорит, что такой шаг со стороны Нацбанка можно назвать так называемой политикой курсовых коридоров, где выставляются верхние ограничения для движения значений курса валют, в рамках которых и происходит динамическое изменение курса.

— Когда некоторые страны вступали в Европейский Союз, то они были более слабыми в валютном и финансовом плане, чем основные участники ЕС. Они применяли модель под названием “змея в тоннеле“. То есть, если нарисовать гибкую, то она действительно напоминает чем-то тоннель и движение змеи в коридоре, — сказал он.

Соответственно, говорит экономист, такой шаг со стороны нацрегулятора является нормальной практикой. Вместе с тем, окончательную оценку этому решению можно будет давать, когда станет понятным, каковы механизмы регуляции со стороны НБУ.

Что это изменит для рядового украинца?

Как уверяют в Нацбанке, для украинцев правила установления наличного карточного курса останутся без изменений.

В НБУ напомнили, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не являются фиксированными.

— За это время они как росли, так и снижались. Например, в июле этого года курс продажи наличной валюты снизился ниже 37,2 грн/$1, — напомнили в НБУ.

В нацрегуляторе уверяют, что и в дальнейшем будут направлять свое движение на минимизацию разницы между наличным и официальным курсом.

Похожую оценку дал и экономист Алексей Кущ, который заявил, что не стоит ожидать существенных изменений для населения от этого шага НБУ.

— Это лишь изменит ситуацию для импортеров и экспортеров. То есть, больше стимулов экспортерам продавать валюту, но меньше курсовых дотаций в пользу импортеров, — объясняет он.

Вместе с тем, говорит экономист, для рядового украинца изменится волатильность (изменчивость) курса в обменных пунктах. Таким образом, украинцы смогут наблюдать более гибкий и динамичный курс валют в обменниках.

Почему нужно было отказываться от фиксированного курса и переходить на этот режим?

Как отмечают в НБУ, длительная фиксация обменного курса приводит к возникновению дисбалансов и вызывает значительные проблемы в будущем.

— Это может не только ослабить экономику и финансовую систему сейчас, но и затруднить восстановление деловой активности на этапе восстановления Украины. Большинство украинцев хорошо помнят валютные кризисы 2008-го и 2014-2015 годов, когда национальная валюта существенно ослаблялась. Глубина этих кризисов во многом усиливалась из-за многолетней фиксации курса, — говорят в нацрегуляторе.

Вместе с тем, долговременная фиксация курса создает обманчивое ощущение его стабильности. Поэтому чем дольше НБУ удерживал бы этот режим, тем труднее бы было из него выходить.

В свою очередь Алексей Кущ говорит, что этот шаг Нацбанка является последовательным в рамках того, что Международный валютный фонд (МВФ) уже давно настаивает на том, чтобы в Украине вводилась постепенная либерализация, а курс гривны стремился к рыночному.

Курс гривны резко вырастет?

Алексей Кущ говорит, что сегодня нет смысла делать прогнозы относительно конкретных значений того, как изменится курс валют в обменниках.

— Это ситуация, которую не стоит прогнозировать, поскольку здесь нет основы для прогнозирования. Нет каких-то рыночных факторов, которые можно анализировать. Курс будет таким, каким его будет видеть Национальный банк, потому что Нацбанк сейчас главный продавец валюты на межбанковском валютном рынке, — сказал он.

Вместе с тем, наличный курс (так называемый курс валют на “черном рынке”, — Ред.) будет напрямую зависеть от безналичного.

В самом же Национальном банке говорят, что уже с 3 октября, когда начнет действовать режим управляемой гибкости, для установления официального курса гривны снова будут использовать курс межбанковского валютного рынка, торги на котором начнутся с курса 36,57 грн/$1.

— Курс, с которого завтра начнет функционировать рынок, это 36,57 грн/$1. Мы посмотрим, как завтра состоятся торги, и, соответственно, уже сделаем наши выводы и решение после обеда, в 15:30, по установлению курса на следующий день, — сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга.

Гелетий уточнил, что Нацбанк снова будет в 12:30 публиковать индикативное значение курса на 12:00, а в НБУ будут придерживаться принципа транспарентности функционирования рынка, которая была и до войны.

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