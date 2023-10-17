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Евро сохраняет стабильность, доллар снова подешевел: курс валют на 17 октября

курс євро
Фото: Pexels

Во вторник, 17 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,28 грн/€1. Со вчерашнего дня он не изменился.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,33 грн/$1. Он уменьшился на четыре копейки.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 17.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,5 40,5
Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,29 39,60
Доллар 36,37 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39 40
Доллар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,25 40,15
Доллар 37,35 37,90
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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