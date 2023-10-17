Евро сохраняет стабильность, доллар снова подешевел: курс валют на 17 октября
Во вторник, 17 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,28 грн/€1. Со вчерашнего дня он не изменился.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,33 грн/$1. Он уменьшился на четыре копейки.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 17.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,5
|40,5
|Доллар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,29
|39,60
|Доллар
|36,37
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39
|40
|Доллар
|37,40
|37,76
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,15
|Доллар
|37,35
|37,90
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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