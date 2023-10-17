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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро зберігає стабільність, долар знову подешевшав: курс валют на 17 жовтня

курс євро
Фото: Pexels

У вівторок, 17 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,28 грн/€1. Відучора він не змінився.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,33 грн/$1. Він зменшився на чотири копійки.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 17.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,5 40,5
Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,29 39,60
Долар 36,37 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39 40
Долар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,15
Долар 37,35 37,90
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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