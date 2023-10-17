Євро зберігає стабільність, долар знову подешевшав: курс валют на 17 жовтня
У вівторок, 17 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,28 грн/€1. Відучора він не змінився.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,33 грн/$1. Він зменшився на чотири копійки.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 17.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,5
|40,5
|Долар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,29
|39,60
|Долар
|36,37
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39
|40
|Долар
|37,40
|37,76
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,15
|Долар
|37,35
|37,90
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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