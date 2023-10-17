Євро зберігає стабільність, долар знову подешевшав: курс валют на 17 жовтня

У вівторок, 17 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,28 грн/€1. Відучора він не змінився.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,33 грн/$1. Він зменшився на чотири копійки.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 17.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,5 40,5 Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,29 39,60 Долар 36,37 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39 40 Долар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,25 40,15 Долар 37,35 37,90

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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