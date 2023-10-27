Зимой 2023-2024 в Украине не будут повышать цены на газ, возможно удешевление — Чернышов
Зима 2023-2024 годов пройдет в Украине без повышения цен на газ.
Об этом во время телемарафона Єдині новини сообщил глава НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов.
— Хочу успокоить всех, цены не будут повышены в течение этой зимы. Они стабильны, они остаются теми, которые были в прошлом отопительном сезоне, — сказал он.
Снижение его стоимости зависит от введения рынка энергии после зимнего сезона.
— Должны работать над этим. Мы узнаем это, когда фактически Украина введет рынок энергии, сделает эту реформу. Мы ожидаем и надеемся, что это произойдет, безусловно, уже после этой зимы. Это даст возможность мотивировать эффективность производства и дополнительные инвестиции в эту отрасль, — сообщил Чернышов.
К слову, ранее мы писали, как правильно рассчитать плату за доставку газа в 2024 году.
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