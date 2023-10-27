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Економіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Взимку 2023-2024 в Україні не підвищуватимуть ціни на газ, можливе здешевлення – Чернишов

газ
Фото: Pexels

Зима 2023-2024 років пройде в Україні без підвищення цін на газ.

Про це під час телемарафону Єдині новини повідомив голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

– Хочу заспокоїти всіх, ціни не будуть підвищені протягом цієї зими. Вони стабільні, вони залишаються тими, які були минулого опалювального сезону, – сказав він.

Зниження його вартості залежить від запровадження ринку енергії після зимового сезону.

Зараз дивляться

– Маємо працювати над цим. Ми дізнаємося це, коли фактично Україна запровадить ринок енергії, зробить цю реформу. Ми очікуємо і сподіваємося, що це відбудеться, безумовно, вже після цієї зими. Це надасть можливість мотивувати ефективність виробництва і додаткові інвестиції в цю галузь, – повідомив Чернишов.

До речі, раніше ми писали, як розрахувати плату за доставку газу у 2024 році.

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Газ, НАК Нафтогаз, Олексій Чернишов, Тарифи, Ціна на газ
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