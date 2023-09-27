Считаем плату за доставку газа в 2024 году

Не забудьте передать актуальные показания счетчика газа с 1 по 5 октября. От этого напрямую зависит, сколько вы будете платить за распределение газа в течение всего следующего года. Да, доставка газа законна и за нее обязательно надо платить. Однако передавать показания и платить за распределение газа жители разных регионов пока должны по-разному.

Кому и как это правильно делать, и почему именно октябрь так важен для расчета стоимости доставки газа — далее в материале.

Платить ли за доставку газа?

Начнем с ответа на до сих пор распространенный вопрос среди потребителей: а нужно ли платить за доставку газа, законна ли она вообще? К сожалению, в соцсетях и даже медиа множество ложной информации и вредных советов на эту тему.

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Но несмотря на различные мифы плата за доставку газа — вполне законна. Как бы вам не нравилось платить облгазам или филиалам Газмережі, но платежки вам они присылают правомерно. Эти компании управляют распределительными сетями вашего региона, имея соответствующую лицензию, выданную регулятором — НКРЭКУ.

Этот же орган утверждает и тарифы на распределение. Для каждого облгаза или филиала Газмережі — отдельно.

Тариф на распределение зависит от количества потребителей в регионе, протяженности сетей, размера расходов для обеспечения функционирования сети и специфики потребления. Чем больше потребителей на участке конкретного облгаза, тем больше газа используют эти потребители, и тем меньше будет тариф.

Поэтому в крупных городах тариф меньше, чем в негустонаселенных областях, где газопроводы тянутся сотни километров до относительно небольших сел.

Кому и сколько платить за доставку газа в 2024 году?

Однак нині при сплаті за розподіл важливо не помилитися компанією. Адже в різних областях передавати показання лічильника та платити за доставку газу нині доводиться по-різному. Це пов’язано з процесом інтеграції низки регіональних облгазів до національного оператора ГРМ – газмережі.

Для клиентов филиалов Газмережі — Кропивницкого, Днепровского, Криворожского, Харьковского и Харьковского городского, а также Киевского, Житомирского и Львовского — уже работает личный кабинет Газмережі. Там можно передать показания, оплатить за распределение и тому подобное.

А вот клиентов Сумыгаза, Винницагаза, Днепропетровскгаза, Ивано-Франковскгаза, Николаевгаза, Хмельницкгаза и Черкассыгаза просят передавать показания через сервисы Нафтогаза. Это — сайт, чатботы GASUA или короткий смс-номер 4647.

Оплатить же счет за распределение от этих облгазов можно с помощью различных платежных сервисов, онлайн-банкингов, или физически — через кассу банков, почты и тому подобное.

Передать показания можно также и через контакт-центр Нафтогаза:

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888;

Для остальных же гор- и облгазов работают собственные онлайн-сервисы: личные кабинеты, чатботы и смс-номера.

Однако перечень облгазов, которые интегрируют в Нафтогаз, а также филиалов Газсети регулярно обновляется. Поэтому следите за новостями от вашего оператора ГРМ, чтобы не ошибиться с передачей показаний счетчика и оплатой квитанций. В любом случае они пришлют вам обновленную платежку с актуальными данными.

Сколько придется платить за доставку в следующем году?

Стоимость вашего ежемесячного платежа за распределение в течение 2024 года решается именно сейчас. Нет, тарифы на распределение не изменятся. А вот объем газа, который умножают на этот тариф — как раз изменится. Но, как именно — зависит от того, вовремя ли вы передадите показания счетчика в октябре.

Об актуальных объемах потребленного газа следует сообщать ежемесячно — с 1 по 5 число — вашему оператору газораспределительных сетей (облгаза или филиала Газмережі). Однако в начале октября это особенно важно. Ведь именно с октября стартует новый “газовый год”. Так называют промежуток времени с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года.

Как самостоятельно рассчитать плату за доставку газа в 2024 году?

Объемы потребления в течение предыдущего газового года берут для расчета суммы за распределение газа на следующий год.

То есть, если с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года ваш объем потребления уменьшился, то уже в следующем году уменьшится и оплата за доставку газа. И наоборот — если объем потребления вырос, вырастут и цифры в платежке.

Поэтому, чтобы вам не насчитали потребленное по нормам, которые могут быть выше реально потребленных кубометров, и таким образом не увеличили плату за распределение, успейте передать реальные показания счетчика до 5 октября.

Чтобы узнать сумму, которую вы ежемесячно будете платить за распределение в 2024 году, нужно взять общий объем потребления газа за прошлый газовый год (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года). Эту цифру следует умножить на тариф, который определен для вашего региона. Напомню, что действующие тарифы на распределение остаются неизменными.

Полученный результат разделите на 12, то есть количество месяцев. И так вы узнаете свой ежемесячный платеж за доставку газа в 2024 году.

Нужно ли передавать показания счетчика, если не пользуетесь газом?

Да, обязательно. Ежемесячно присылайте данные, даже если они не изменились. То есть дублируйте предыдущие цифры. Только так ваш оператор ГРМ будет понимать, что вы не потребляли топливо. Иначе же вам могут начислить за месяц объем по так называемым нормам и появится долг.

Если же вы регулярно передаете показания счетчика и оператор ГРМ видит нулевое потребление, то начисляет так называемую минимальную плату за доставку.

Это — 39 кубометров в год для бытовых потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи;

126 кубов — для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи и подогрева воды;

И 314 кубов — для потребителей, использующих газ еще и для отопления.

Важно: в сентябре в Украине изменили подход к определению минимального платежа за доставку газа. С 1 октября НКРЭКУ разрешила уменьшать этот платеж путем опломбирования приборов.

Это актуально прежде всего тем потребителям, кто имеет, например, дачу, но не проживает там и не пользуется газом. В любом случае люди должны платить так называемый минимальный платеж — согласно заказанной мощности.

Но теперь потребитель сможет уменьшить свою годовую заказанную мощность до 126 кубов, если опломбирует котел, и до 39 кубов, если опломбирует еще и колонку. То есть официально выведет эти приборы из эксплуатации.

Для этого нужно обратиться к оператору газораспределительных сетей в вашем регионе (филиала Газмережі или гор-, облгаза).

Отключат ли газ, если не платить за доставку?

Во время войны — нет. А вот после победы это вполне возможно. Ведь, если потребитель пользуется газом, но сознательно отказывается платить за распределение, он рискует накопить долг.

В условиях военного положения это не приведет к немедленному отключению топлива. Однако в дальнейшей перспективе потребитель может столкнуться с судебным иском, принудительным взысканием долга исполнительной службой и, вероятно, отключением газа.

Алексей Савицкий, обозреватель энергетических рынков, главный редактор ГазПравды

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