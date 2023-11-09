Уже с 1 декабря: Рада отменила мораторий на налоговые проверки

Верховная Рада Украины одобрила законопроект об отмене с 1 декабря моратория на проведение налоговых проверок бизнеса.

За документ №10016-д во втором чтении и в целом проголосовал 231 народный депутат.

Его принятие является важным требованием Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества с Украиной.

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– Целью законопроекта является выполнение Украиной в полном объеме обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок, — отметили в Министерстве финансов.

На кого будут распространяться налоговые проверки

Речь идет о частичной отмене моратория на проведение документальных налоговых проверок.

Изменения внесли в Налоговый кодекс и закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование.

В план-график проведения проверок в период с 1 декабря 2023-го по 31 декабря 2024 года теперь могут включать:

1. Налогоплательщиков, осуществляющих или осуществлявших деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции.

2. Налогоплательщиков в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес).

3. Налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги.

4. Нерезидентов, осуществляющих деятельность в Украине через обособленные подразделения, постоянные представительства.

5. Других налогоплательщиков, отвечающих одному из критериев:

имели уровень уплаты налога на прибыль на 50% и более меньше, чем показатели уплаты налога в соответствующей отрасли;

имели уровень уплаты НДС, что меньше 50%, чем показатели по отрасли;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем вдвое;

годовой доход составляет 10 млн грн и более, а общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации, – более 75% от суммы годового дохода.

Кого не затронут проверки с 1 декабря

Законопроект предусматривает ряд случаев, когда налоговые проверки в ближайшее время проводиться не будут. С 1 декабря 2023 года будет действовать мораторий на:

документальные проверки плательщиков единого налога I и II групп (до 1 декабря 2024 года);

проверки налогоплательщиков, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории и территории активных или возможных боевых действий (кроме некоторых исключений);

фактические проверки по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий.

Проверки во время военного положения будут проводиться только при наличии безопасных условий.

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