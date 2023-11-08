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Рада поддержала перенаправление военного НДФЛ в госбюджет на оборону

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Верховная Рада голосами 253 нардепов приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект №10037 о перенаправлении так называемого военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный.

В целом речь идет о 214,7 млрд грн, которые пойдут преимущественно на производство дронов и боеприпасов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, с 1 октября по 31 декабря 2023 года военный НДФЛ будет направляться в государственный бюджет в пропорции 50% на 50% — ГСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

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А в течение 2024 года военный НДФЛ будет распределяться следующим образом: 45% — на дроны (прогноз 43+ млрд грн), 45% — на производство боеприпасов и оружия (43+ млрд грн) и 10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

Кроме того, как объяснила народный депутат Роксолана Пидласа, акциз на дороги в 2024 году (кроме местной части 13,44%) будут направляться в общий фонд государственного бюджета, эти средства тоже пойдут на нужды обороны.

В конце сентября Кабинет министров подал законопроект, которым предлагал военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных, — направить на закупку техники и собственное производство оружия.

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