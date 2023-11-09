Вже з 1 грудня: Рада скасувала мораторій на податкові перевірки

Верховна Рада України схвалила законопроєкт про скасування з 1 грудня мораторію на проведення податкових перевірок бізнесу.

За документ №10016-д у другому читанні та в цілому проголосував 231 народний депутат.

Його ухвалення є важливою вимогою Міжнародного валютного фонду в межах програми співпраці з Україною.

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– Метою законопроєкту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок, – зазначили в Міністерстві фінансів.

На кого будуть поширюватися податкові перевірки

Йдеться про часткове скасування мораторію на проведення документальних податкових перевірок.

Зміни внесли до Податкового кодексу та закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

До плану-графіка проведення перевірок у період з 1 грудня 2023-го по 31 грудня 2024 року тепер можуть включати:

1. Платників податків, які здійснюють чи здійснювали діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції.

2. Платників податків у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес).

3. Платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

4. Нерезидентів, які здійснюють діяльність в Україні через відокремлені підрозділи, постійні представництва.

5. Інших платників податків, які відповідають одному із критеріїв:

мали рівень сплати податку на прибуток на 50% і вище менший, ніж показники сплати податку у відповідній галузі;

мали рівень сплати ПДВ, що менший за 50%, ніж показники по галузі;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більш ніж у два рази;

річний дохід становить 10 млн грн і більше, а загальна сума витрат, відображених у податковій декларації, – понад 75% суми річного доходу.

Кого не зачеплять перевірки з 1 грудня

Законопроєкт передбачає низку випадків, коли податкові перевірки найближчим часом не проводитимуться. З 1 грудня 2023 року діятиме мораторій на:

документальні перевірки платників єдиного податку І та ІІ груп (до 1 грудня 2024 року);

перевірки платників податків, податковою адресою яких є тимчасово окуповані території та території активних чи можливих бойових дій (крім деяких винятків);

фактичні перевірки за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій.

Перевірки під час воєнного стану проводитимуть лише за наявності безпечних умов.

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