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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Почти как до войны. Украина вышла на рекордные показатели экспорта — Свириденко

Експорт товарів
Фото: Pixabay

В январе 2024 года украинские производители экспортировали 12 млн тонн продукции — это рекордный показатель за время широкомасштабного вторжения.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

— Мы очень близки к выходу на довоенные физические объемы экспорта. В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это всего на 2 млн тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом, — уточнила она.

Также, по ее словам, в прошлом месяце впервые к экспортным операциям привлечено судно, застрахованное от военных рисков по программе UNITY, созданной украинским правительством совместно с партнерами.

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Стоимость страховки — 0,75% от стоимости судна, что значительно дешевле, чем во время действия BCGI.

Программа страхования судов Unity

Украина реализует программу совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT.

Ее цель — удешевление страхования морских перевозок зерна и другого продовольствия в территориальных водах Украины, что будет способствовать увеличению объемов украинского экспорта. Общий объем покрытия по программе составляет $50 млн.

Этот механизм позволит удешевить стоимость страхования зерна в среднем примерно на 2,5% от стоимости страхового тарифа, что в свою очередь позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4 млрд грн.

В перспективе подобные страховые инструменты могут расширить и на другие виды экспорта.

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Источник: Минэкономики
Война в Украине, Экспорт, експорт зерна, Мінекономрозвитку, Черное море, Юлія Свириденко
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