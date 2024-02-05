Майже як до війни. Україна вийшла на рекордні показники експорту – Свириденко

У січні 2024 року українські виробники експортували 12 млн тонн продукції – це рекордний показник за час широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

– Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на 2 млн тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом, – уточнила вона.

Також, за її словами, минулого місяця вперше до експортних операцій було залучено судно, застраховане від воєнних ризиків за програмою UNITY, створеною українським урядом спільно з партнерами.

Зараз дивляться

Вартість страховки – 0,75% від вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії BCGI.

Програма страхування суден Unity

Україна реалізує програму спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT.

Її мета – здешевлення страхування морських перевезень зерна та іншого продовольства у територіальних водах України, що сприятиме збільшенню обсягів українського експорту. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн.

Цей механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна в середньому приблизно на 2,5% від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн.

У перспективі подібні страхові інструменти можуть розширити і на інші види експорту.

Джерело : Мінекономіки

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.