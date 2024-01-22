В британской разведке объяснили, с чем связан рекордный экспорт украинской продукции через Черное море

В декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с начала вторжения России.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Такие показатели стали возможными благодаря восстановлению работы основных черноморских портов Украины и созданию одностороннего морского экспортного канала.

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Указано, что эти результаты превысили месячные объемы, достигнутые во время реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

— Украина достигла этого благодаря тому, что в значительной степени не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где ему угрожают украинские ракеты и надводные дроны, — говорится в сообщении.

В британском ведомстве отметили, что уверенность рынка поддерживается снижением страховых премий при посредничестве Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility и объявлением о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали военно-морские силы противоминной борьбы.

Аналитики подчеркнули, что состояние этого экспортного маршрута является жизненно важным в долгосрочной перспективе: как для экспортных поступлений Украины, так и “как символ того, что обе стороны готовы прекратить нападения на гражданское судоходство, прокладывая путь к уменьшению рисков и расширению торговли для всех в Черном море”.

В августе открыла новые временные морские маршруты для гражданских судов. Сначала ими выходили корабли, заблокированные в украинских портах из-за войны. Однако позже по этим коридорам в Украину начали следовать и суда для загрузки зерном.

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