Евро вместо доллара: НБУ рассматривает возможность замены базовой валюты

Украина начинает рассматривать возможность отказа от доллара США и переход на евро как базовую валюту для гривны, и этому есть несколько причин — геополитические изменения, укрепление связей с ЕС и фрагментация мировой торговли.

Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью агентству Reuters.

Украина может заменить базовую валюту: в НБУ назвали причины

По его словам, потенциальное вступление страны в Евросоюз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины, а также “большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли” заставляют НБУ пересмотреть вопрос о том, должно ли евро быть базовой валютой для гривны вместо доллара.

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— Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки, — пояснил глава Нацбанка.

Издание отмечает, что американский доллар доминирует в международной торговле, крупнейшие экономики привязывают к нему свои валюты, однако США развязали торговую войну, введя, возможно, самые высокие тарифы за последнее столетие, что заставило поставить под сомнение его будущую роль как мировой резервной валюты.

И напомнили, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом курс доллара снизился более чем на 9% против корзины основных валют, поскольку инвесторы отказываются от владения американскими активами.

Пышный сказал, что в Украине операции с долларом продолжают доминировать на всех сегментах валютного рынка, однако доля операций, деноминированных в евро, хоть и умеренно, но растет в большинстве сегментов.

В октябре 2023 года НБУ перешел от жесткой привязки к режиму управляемого обменного курса, который использует доллар США как ориентир — мерило для измерения валютных курсов.

Источник : Reuters

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