Украина имеет 20% мирового запаса титана, часть расположена на оккупированных территориях — ученая НАН

Украина имеет шанс стать ключевым поставщиком стратегически важных металлов для мира.

Об этом рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

Какими редкоземельными металлами богата Украина

По ее словам, наиболее дорогими среди редкоземельных металлов остаются тербий, диспрозий, неодим и скандий — и все они, так или иначе, присутствуют в украинских недрах.

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— Оксид тербия 99,9% чистоты — 810 долларов за килограмм. Это не самая высокая цена, а средняя, а порой и минимальная. Дорого, потому что этот компонент является составляющей лазерной техники, — объясняет Ремезова.

Также она называет диспрозий — около 260 долларов/кг — важным элементом для мощных магнитов, которые используют в производстве, в частности в ядерных реакторах.

Неодим дешевле — 56 долларов/кг, зато широко применяется в компьютерной технике, турбинах и гибридных авто.

Особенно выделяется скандий: стоимость дендритов этого металла достигает 513 долларов за грамм.

— Мы, конечно, сможем на этом зарабатывать, если будет добыча. Это очень малые концентрации, поэтому здесь остро стоит вопрос внедрения технологий, — отмечает ученая.

Кроме редкоземельных металлов, по мнению Ремезовой, большие перспективы имеет украинский титан.

Его уже сейчас заинтересованно рассматривают на Западе — в частности, в США, которые нуждаются в стабильных поставках для аэрокосмической и оборонной отраслей.

— Украина — одна из немногих стран Европы, которая может добывать титан. Из европейских стран его добывает пока только Норвегия, — напоминает она.

Ремезова вспоминает также об отечественной науке, которая разрабатывала технологии использования титана в медицинских имплантах.

Но, по ее словам, реализовать инновацию в Украине не удалось — интерес проявили иностранные специалисты, в том числе из Германии.

— Наш университет изобрел методику, которая позволяет покрыть титан гидроксилапатитом… Но тогда это не внедрили. Зато эта технология очень заинтересовала немцев, — рассказала она.

Другой точкой притяжения для инвесторов может стать сочетание месторождений титана и лития — эта комбинация особенно важна для производства аккумуляторов для гибридных авто.

— Есть россыпи титана на Житомирщине, есть полоса вдоль Днепра, также — в районе Приазовья, — говорит ученая.

По оценкам специалистов Института геологических наук, суммарные запасы титана в Украине могут достигать 20% мировых.

— Лучшее российское месторождение титана будет хуже посредственного нашего, — подчеркивает Ремезова.

Не менее перспективным направлением остается и добыча строительного камня.

Особенно высоко ценятся украинские лабрадориты с иризацией — уникальным оптическим эффектом, придающим камню декоративную ценность.

— Такого нет в Италии или Германии. У нас меньше мрамора, зато в Украине около 300 карьеров гранита только на Житомирщине, — заключает она.

Напомним, 8 мая во время заседания Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения по полезным ископаемым и учреждение инвестиционного фонда для восстановления.

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