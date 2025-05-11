Україна має 20% світового запасу титану, частина розташована на окупованих територіях – науковиця НАН

Україна має шанс стати ключовим постачальником стратегічно важливих металів для світу.

Про це розповіла доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.

Якими рідкоземельними металами багата Україна

За її словами, найбільш дорогими серед рідкісноземельних металів залишаються тербій, диспрозій, неодим і скандій — і всі вони, так чи інакше, присутні в українських надрах.

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– Оксид тербію 99,9% чистоти — 810 доларів за кілограм. Це не найвища ціна, а середня, а часом і мінімальна. Дорого, бо цей компонент йде складовою лазерної техніки, — пояснює Ремезова.

Також вона називає диспрозій — близько 260 доларів/кг — важливим елементом для потужних магнітів, які використовують у виробництві, зокрема в ядерних реакторах.

Неодим дешевший — 56 доларів/кг — зате широко вживається у комп’ютерній техніці, турбінах та гібридних авто.

Особливо виділяється скандій: вартість дендритів цього металу сягає 513 доларів за грам.

– Ми, звісно, зможемо цим заробляти, якщо буде видобуток. Це дуже малі концентрації, тому тут гостро стоїть питання впровадження технологій, — зазначає науковиця.

Окрім рідкісноземельних металів, на думку Ремезової, великі перспективи має український титан.

Його вже зараз зацікавлено розглядають на Заході — і зокрема у США, які потребують стабільних постачань для аерокосмічної та оборонної галузей.

– Україна — одна з небагатьох країн Європи, яка може видобувати титан. З європейських країн його видобуває поки лише Норвегія, — нагадує вона.

Ремезова згадує також про вітчизняну науку, яка розробляла технології використання титану у медичних імплантах.

Але, за її словами, реалізувати інновацію в Україні не вдалося — інтерес проявили іноземні фахівці, зокрема з Німеччини.

– Наш університет винайшов методику, яка дозволяє покрити титан гідроксилапатитом… Але тоді це не впровадили. Натомість ця технологія дуже зацікавила німців, — розповіла вона.

Іншою точкою тяжіння для інвесторів може стати поєднання родовищ титану й літію — ця комбінація особливо важлива для виробництва акумуляторів до гібридних авто.

– Є розсипи титану на Житомирщині, є смуга вздовж Дніпра, також – в районі Приазов’я, — каже вчена.

За оцінками фахівців Інституту геологічних наук, сумарні запаси титану в Україні можуть сягати 20% світових.

– Найкраще російське родовище титану буде гірше за посереднє наше, — наголошує Ремезова.

Не менш перспективним напрямом залишається і видобуток будівельного каміння.

Особливо високо цінуються українські лабрадорити з іризацією — унікальним оптичним ефектом, що надає каменю декоративну цінність.

– Такого немає в Італії чи Німеччині. У нас менше мармуру, зате в Україні близько 300 кар’єрів граніту лише на Житомирщині, — підсумовує вона.

Нагадаємо, 8 травня під час засідання Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин та заснування інвестиційного фонду для відновлення.

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