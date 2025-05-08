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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин із США

верховна рада
Фото: УНІАН

8 травня під час засідання Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин та заснування інвестиційного фонду для відновлення.

Рада підтримала ратифікацію угоди про копалини

Ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США підтримали 338 народних депутатів. При цьому жоден з нардепів, які брали участь у голосуванні, не утримався і не проголосував проти.

– Ця угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої України, – зазначається в документі.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що цей документ є новою моделлю взаємодії України з ключовим стратегічний партнером.

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– Президент Володимир Зеленський дав завдання щодо цієї угоди – абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України, спільне з Америкою управління, інвестування в Україну та спрямованість угоди на майбутній розвиток. Саме це ми забезпечили. В угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати в Україну – вільну й суверенну, – додала вона.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня США та Україна підписали угоду про корисні копалини.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд ухвалив всі необхідні рішення для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відновлення.

За його словами, в основі угоди про корисні копалини між Україною та США закладено п’ять ключових принципів. Серед них – рівноправність, оскільки Інвестиційний фонд відбудови створюється на основі співвідношення 50/50, і кожна зі сторін має рівне право голосу.

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Джерело: Урядовий портал
Верховна Рада, Документи, США, Україна
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