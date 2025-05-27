Выплаты после плена: какие льготы предусмотрены для военных и как получить

Военнослужащие, которые были освобождены из российского плена или сейчас находятся там, имеют право на всестороннюю поддержку со стороны государства. Украинское законодательство гарантирует для них ряд социальных льгот.

Какие выплаты после плена предоставляются военнослужащим и как их получить в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

На что имеет право военнопленный после освобождения из плена: перечень льгот

Порядок оказания помощи военнопленным и их семьям определен Законом Украины О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

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Граждане, чей факт пребывания в плену официально установлен, могут воспользоваться такими формами государственной поддержки:

единовременная денежная помощь от государства;

ежегодная финансовая поддержка (на период плена ее могут получать близкие родственники);

медицинское обслуживание, психологическая поддержка, реабилитация, а также меры социальной и профессиональной адаптации;

доступ к социальным услугам;

путевки в санатории или компенсация расходов на оздоровление;

приоритетное право на временное жилье из государственного фонда;

гарантия сохранения рабочего места на весь период плена и в течение 6 месяцев после п

Указанные выплаты после плена не являются исчерпывающими. Условия предоставления конкретизируются постановлениями Кабинета Министров Украины и приказами профильных министерств.

Сколько выплачивают после плена в 2025 году

Люди, которые были освобождены из плена, имеют право на получение единовременного денежного пособия в размере 100 тыс. грн. Эта выплата предусмотрена как для военнослужащих, так и для гражданского населения.

Кроме этого, для бывших пленных предусмотрена ежегодная денежная компенсация, которая составляет 100 тыс. грн за каждый полный год проведенный в неволе.

Чтобы получить выплаты необходимо иметь официальное подтверждение факта пребывания в плену в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Такой факт устанавливается специальной комиссией, функционирующей при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Справку о пребывании в плену можно получить в национальном информационном бюро. Запрос нужно направлять на электронный адрес: info@nib.gov.ua.

Стоит отметить, пока военный находится в плену, ему продолжают выплачивать денежное обеспечение. Выплаты можно заранее переадресовать в письменной форме конкретному лицу.

Если такой документ не оформлен, средства перечисляются супругам, родителям или законным представителям детей.

Как военному получить выплаты после плена: куда обращаться и документы

Чтобы иметь право на предусмотренные законодательством льготы, военнослужащий должен официально получить статус лица, которое было лишено свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Военнослужащий, его близкий родственник или уполномоченный представитель должен подать соответствующее заявление в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Форма заявления утверждена приказом Министерства развития общин и территорий Украины № 76 от 21 января 2025 года.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

официальную справку, подтверждающую факт пребывания в местах лишения свободы с указанием срока, или же документ, свидетельствующий об участии в добровольческом формировании;

выписку из Единого государственного реестра досудебных расследований

информационное сообщение от органов Сил безопасности и обороны.

Все представленные документы рассматривает специально созданная комиссия. В случае положительного решения статус лица, подвергшегося незаконному лишению свободы, официально подтверждается, а его данные вносятся в Единый реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины.

Источник: Министерство обороны Украины

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