Виплати після полону: які пільги передбачені для військових та як отримати

Військовослужбовці, які були звільнені з російського полону або наразі перебувають там, мають право на всебічну підтримку з боку держави. Українське законодавство гарантує для них низку соціальних пільг.

Які виплати після полону надаються військовослужбовцям та як їх отримати у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На що має право військовополонений після звільнення з полону: перелік пільг

Порядок надання допомоги військовополоненим та їхнім родинам визначено Законом України Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей.

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Громадяни, чий факт перебування у полоні офіційно встановлено, можуть скористатися такими формами державної підтримки:

одноразова грошова допомога від держави;

щорічна фінансова підтримка (на період полону її можуть отримувати близькі родичі);

медичне обслуговування, психологічна підтримка, реабілітація, а також заходи соціальної та професійної адаптації;

доступ до соціальних послуг;

путівки до санаторіїв або компенсація витрат на оздоровлення;

пріоритетне право на тимчасове житло з державного фонду;

гарантія збереження робочого місця на весь період полону та протягом 6 місяців після повернення;

можливість одноразового отримання ваучера на перекваліфікацію чи підвищення професійної підготовки;

тимчасове звільнення від боргових зобов’язань і штрафів із можливістю реструктуризації після звільнення;

державна підтримка в отриманні освіти у державних або комунальних навчальних закладах.

Вказані виплати після полону не є вичерпними. Умови надання конкретизуються постановами Кабінету Міністрів України та наказами профільних міністерств.

Скільки виплачують після полону у 2025 році

Люди, які були звільнені з полону, мають право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тис. грн. Ця виплата передбачена як для військовослужбовців, так і для цивільного населення.

Окрім цього, для колишніх полонених передбачено щорічну грошову компенсацію, яка становить 100 тис. грн за кожен повний рік проведений у неволі.

Щоб отримати виплати необхідно мати офіційне підтвердження факту перебування в полоні внаслідок збройної агресії РФ проти України. Такий факт встановлюється спеціальною комісією, що функціонує при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Довідку про перебування в полоні можна отримати в національному інформаційному бюро. Запит потрібно направляти на електронну адресу: info@nib.gov.ua.

Варто зазначити, поки військовий перебуває в полоні, йому продовжують виплачувати грошове забезпечення. Виплати можна заздалегідь переадресувати у письмовій формі конкретній особі.

Якщо такого документа не оформлено, кошти перераховуються подружжю, батькам або законним представникам дітей.

Як військовому отримати виплати після полону: куди звертатися та документи

Щоб мати право на передбачені законодавством пільги, військовослужбовець повинен офіційно отримати статус особи, що була позбавлена волі внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Військовослужбовець, його близький родич або уповноважений представник має подати відповідну заяву до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Форма заяви затверджена наказом Міністерства розвитку громад і територій України № 76 від 21 січня 2025 року.

До заяви необхідно додати такі документи:

офіційну довідку, яка підтверджує факт перебування в місцях несвободи із зазначенням терміну, або ж документ, що свідчить про участь у добровольчому формуванні;

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань

інформаційне повідомлення від органів Сил безпеки та оборони щодо особи.

Усі подані документи розглядає спеціально створена комісія. У разі позитивного рішення статус особи, яка зазнала незаконного позбавлення волі, офіційно підтверджується, а її дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України.

Джерело: Міністерство оборони України

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