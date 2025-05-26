Психолог объяснил, о чем нельзя говорить с человеком, пережившим плен

Медицинский психолог Василий Гуменюк рассказал, как нужно корректно разговаривать с человеком, который вернулся из плена.

Симптомы ПТСР

Самым распространенным последствием, по словам эксперта, является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Его симптомы:

панические атаки;

бессонница;

депрессия;

постоянное замечание триггеров.

Человек может реагировать на определенный звук, запах или слово, которое способно вернуть его в состояние, которое он пережил во время содержания или пыток.

Сейчас смотрят

Во время содержания или плена мозг претерпевает деструктивные изменения, поэтому после возвращения домой таким людям нужна поддержка психотерапевта, и иногда психиатра, который при необходимости может назначить и медикаментозную терапию.

— Исходным условием для возвращения к прежней жизни является наличие безопасной и поддерживающей среды: рядом должны быть люди, с которыми связано чувство принадлежности, доверия и эмоциональной безопасности, — говорит психолог.

Табу в коммуникации

Не спрашивайте о деталях содержания — это первое и самое главное правило, отмечает эксперт. Помните, все, что возвращает человека к пережитому опыту, может нести риск ретравматизации.

Избегайте вопросов о глубоких деталях: “Расскажи, а как они там относились?”, “Что говорили вам?”. Наш мозг не сильно отличает воображаемое от реального, и поэтому физиологический процесс реагирования психики на воображаемые вещи, может быть такой же, как и при реальном опыте.

Избегайте фраз “все будет хорошо” или “теперь все хорошо”. Человек может это воспринять как обесценивание, и полное непонимание всего того что у него происходит внутри.

Не говорите “я тебя понимаю”. Эта фраза также обесценивает. Ибо как мы можем понять человека, который прошел плен, если мы там не были? Такую фразу может сказать только тот человек, который прожил такой же опыт.

Не говорите “да, это плохо, это плен, но посмотри у кого-то вообще погиб и не вернулся”. Такая фраза является токсичной. В таком случае лучше вообще ничего не говорить, а просто быть рядом.

При коммуникации с освобожденными пленными важна эмпатия, которая включает в себя частичное принятие и разделение переживания.

Фото: Владимир Зеленский

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.